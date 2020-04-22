Смерть замглавы департамента культуры Москвы назвали самоубийством

Леонид Ошарин (Фото: Юрий Машков / ТАСС)

Следствие рассматривает самоубийство как основную версию гибели замглавы департамента культуры Москвы Леонида Ошарина, сообщил РБК источник в региональном управлении МВД.

О том, что смерть Ошарина в Крыму могла быть самоубийством, сообщил РБК депутат Мосгордумы Евгений Герасимов.

«Это могло быть самоубийство, хотя это и очень странно для меня. Мы обращались в структуры определенные и в Сочи, и в Крыму, чтобы его нашли, информация оттуда», — сказал он. По его словам, возможный суицид «не вяжется с таким организованным, успешным во всем человеком».

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