Посол США заявил о продолжении работы договора по открытому небу

Джон Салливан (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Вашингтон не вышел из Договора по открытому небу (ДОН), заверил журналистов в ходе брифинга 22 апреля посол США в России Джон Салливан. Его слова передает корреспондент РБК. «США не вышли из договора по открытому небу, мы продолжаем исполнять договор, выполнять все обязательства», — сказал Салливан. Накануне министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в Москве сложилось мнение, что США уже приняли решение о выходе из договора. По его словам, эксперты считают, что решение о выходе «уже принято». «Мы такие же выводы примерно делаем, исходя из наших контактов с американцами, с другими членами НАТО и участниками Договора по открытому небу», — сказал глава российского МИД.

«США считают, что Россия продолжает нарушать условия договора. В свете нарушений договора, на которые мы публично указали, мы сейчас рассматриваем выгоды и издержки нашего в нем участия», — прокомментировал посол США сообщение о предположительном выходе США. В сентябре 2019 года Россия запретила пролет надо своим сектором проведения учений «Центр-2019» наблюдателей от США и Канады, привел посол пример нарушения со стороны Москвы. Салливан отметил, что из-за ситуации с коронавирусом США и другие участники соглашения приостановили полеты как минимум до 26 апреля.

Договор по открытому небу был подписан в 1992 году в Хельсинки представителями 23 государств-членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). В целях совершенствование механизмов контроля за военной деятельностью и за соблюдением действующих договоров в области контроля над вооружениями он разрешает военным самолетам стран-участниц проводить инспекционные полеты над их территориями. В последние годы стороны обвиняли друг друга в нарушении положений договора: Москву обвиняли в закрытии для пролетов Калининградской области и территорий Абхазии и Южной Осетии. Москва говорила, что у нее есть встречные претензии.

Об изучении американской администрацией во главе с республиканцем Дональдом Трампом возможности выхода из договора стало известно в октябре 2019 года, после того как против этого шага выступил председатель комитета по иностранным делам палаты представителей конгресса США Элиот Энгель.