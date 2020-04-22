В Татарстане ограничили время работы магазинов из-за COVID-19

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Правительство Татарстана ограничило время работы магазинов из-за пандемии коронавируса. Соответствующее поручение размещено на сайте регионального кабмина.

«Ограничить работу всех объектов розничной торговли с 22:00 до 06:00 за исключением аптек и аптечных пунктов», — говорится в документе.

Ограничения вступят в силу с четверга, 23 апреля, до улучшения ситуации с коронавирусом в Татарстане.

Глава пресс-службы президента Республики Татарстан Лилия Галимова на брифинге сообщила, что местные власти также обязали проходить двухнедельный карантин всех россиян, прибывающих в республику из других регионов России. Ранее эти ограничения касались только прибывающих в регион из Москвы и Санкт-Петербурга.