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ФСБ показала видео задержания готовившего нападение на школу

Видео: ФСБ России

ФСБ опубликовала видеозапись задержания жителя Тюменской области, подозреваемого в подготовке массового убийства в одном из учебных заведений региона.

На кадрах видно, как сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого. Также показаны предметы, пригодные для изготовления самодельного взрывного устройства, и огнестрельное оружие для производства прицельных выстрелов, которые были обнаружены по месту жительства мужчины.

О задержании жителя Тюменской области стало известно ранее. Согласно версии СКР, у 18-летнего молодого человека возник преступный план в апреле 2020 года убить неограниченный круг лиц в одном из учебных заведений региона. Он начал подготовку к нападению, однако его действия были пресечены сотрудниками правоохранительных органов

Следователи завели дело по ч. 1 ст. 30, пп. «а», «е» ч. 2 ст. 105 УК России (приготовление к убийству двух или более лиц общеопасным способом).

 

Теги: видео, нападение, школа, задержание
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