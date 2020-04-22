МЧС предупредило москвичей об усилении северного ветра

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 22 апреля
USD ЦБ: 76,26 (+1,59) Quote, 21 апр, 15:01
Курс евро на 22 апреля
EUR ЦБ: 82,62 (+1,51) Quote, 21 апр, 15:01
СМИ узнали о рекомендации ВОЗ отменить футбольные турниры до 2022 года Спорт, 10:55 Не спешите заменять вредный пластик: что происходит с рынком упаковки Pro, 10:51 В Москве зафиксировали более 2,5 тыс. новых случаев коронавируса Общество, 10:48 Центробанк отчитался о рекордном расходе валюты на поддержку рубля Экономика, 10:48 Как производители шоколада обучают фермеров вести хозяйство Партнерский материал, 10:48 Эксперты зафиксировали серьезное снижение зарплат. Как меняется рынок КХЛ Спорт, 10:46 ФСБ показала видео задержания готовившего нападение на школу Общество, 10:42 Число умерших пациентов с коронавирусом в России превысило 500 человек Общество, 10:41 В России за сутки выявили 5236 новых случаев заражения коронавирусом Общество, 10:41 Как меняется благотворительность в эпоху пандемии: семь главных трендов Социальная экономика, 10:32  В Москве число выздоровевших от коронавируса превысило 2,2 тыс. человек Общество, 10:31 Возможности Сети: какие перемены ждут университеты после пандемии Мнение, 10:28 На круизном судне в порту Японии у россиянина выявили коронавирус Общество, 10:27 МЧС предупредило москвичей об усилении северного ветра Общество, 10:19
Новости без коронавируса ,  
0 

МЧС предупредило москвичей об усилении северного ветра

Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

В Москве ветер может усилиться до 20 метров в секунду, сообщается на сайте столичного главка МЧС.

По прогнозам Росгидромета, порывы северного ветра со скоростью 15–20 м/с продолжатся до 21:00 мск. В связи с этим в главке посоветовали не находиться рядом с рекламными щитами и хрупкими конструкциями на улице, не укрываться под деревьями, а также парковать автомобили вдали от слабо укрепленных конструкций и деревьев.

В Гидрометцентре пообещали россиянам апрель с температурой выше нормы
Общество

В Гидрометцентре отметили, что усиление северного ветра вызвал южный циклон. В среду, 22 апреля, в Москве будет от плюс 6 градусов до плюс 8 градусов, а в Подмосковье — плюс 4–9 градусов. По данным синоптиков, в Московском регионе будет облачно, местами ожидаются небольшие осадки.

В ночь на четверг, 23 апреля, в столице ожидается от минус 2 градусов до нуля градусов, а в Подмосковье — от минус 5 градусов до нуля градусов. Днем в Москве температура воздуха прогреется до плюс 8 градусов, а в области — до плюс 9 градусов. В Гидрометцентре сообщили, что местами порывы ветра будут достигать 18 м/с.

Теги: Москва, погода, ГУ МЧС
Материалы по теме
В Гидрометцентре пообещали россиянам апрель с температурой выше нормы
Общество
В Гидрометцентре предупредили о перепадах температуры в Москве
Общество
В Москве объявили желтый уровень опасности из-за ветра
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter