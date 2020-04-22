МЧС предупредило москвичей об усилении северного ветра

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В Москве ветер может усилиться до 20 метров в секунду, сообщается на сайте столичного главка МЧС.

По прогнозам Росгидромета, порывы северного ветра со скоростью 15–20 м/с продолжатся до 21:00 мск. В связи с этим в главке посоветовали не находиться рядом с рекламными щитами и хрупкими конструкциями на улице, не укрываться под деревьями, а также парковать автомобили вдали от слабо укрепленных конструкций и деревьев.

В Гидрометцентре отметили, что усиление северного ветра вызвал южный циклон. В среду, 22 апреля, в Москве будет от плюс 6 градусов до плюс 8 градусов, а в Подмосковье — плюс 4–9 градусов. По данным синоптиков, в Московском регионе будет облачно, местами ожидаются небольшие осадки.

В ночь на четверг, 23 апреля, в столице ожидается от минус 2 градусов до нуля градусов, а в Подмосковье — от минус 5 градусов до нуля градусов. Днем в Москве температура воздуха прогреется до плюс 8 градусов, а в области — до плюс 9 градусов. В Гидрометцентре сообщили, что местами порывы ветра будут достигать 18 м/с.