В Омской области уволили двух замминистра здравоохранения и главврача

Александр Павловских (Фото: ацгб.рф)

В Омской области уволили замминистра здравоохранения Александра Павловских и Ольгу Богданову, а также главврача ГКИБ №1 им. Д.М. Далматова Евгения Матвеева из-за ситуации с коронавирусом, который был выявлен у 41 местного жителя. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе регионального минздрава, передает ТАСС.

«Уведомления о расторжении контракта получили два заместителя министра — Александр Павловских, отвечавший за материально-техническое обеспечение учреждений здравоохранения, в том числе за закупку дорогостоящего медицинского оборудования; также <...> Ольга Богданова, которая занималась вопросами здоровья женщин и детей», — отметили в пресс-службе.

Представитель ведомства добавил, что главврач инфекционной больницы был освобожден от должности по инициативе работодателя. Как отметили в минздраве, Матвеев не смог вовремя обеспечить необходимый функционал для борьбы с COVID-19. В данный момент обязанности главврача временно исполняет доктор-инфекционист высшей категории Инна Толох.