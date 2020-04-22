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В Омской области уволили двух замминистра здравоохранения и главврача

Александр Павловских (Фото: ацгб.рф)

В Омской области уволили замминистра здравоохранения Александра Павловских и Ольгу Богданову, а также главврача ГКИБ №1 им. Д.М. Далматова Евгения Матвеева из-за ситуации с коронавирусом, который был выявлен у 41 местного жителя. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе регионального минздрава, передает ТАСС.

«Уведомления о расторжении контракта получили два заместителя министра — Александр Павловских, отвечавший за материально-техническое обеспечение учреждений здравоохранения, в том числе за закупку дорогостоящего медицинского оборудования; также <...> Ольга Богданова, которая занималась вопросами здоровья женщин и детей», — отметили в пресс-службе.

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Представитель ведомства добавил, что главврач инфекционной больницы был освобожден от должности по инициативе работодателя. Как отметили в минздраве, Матвеев не смог вовремя обеспечить необходимый функционал для борьбы с COVID-19. В данный момент обязанности главврача временно исполняет доктор-инфекционист высшей категории Инна Толох.

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Согласно сообщению, соответствующее решение приняла глава ведомства Ирина Солдатова. По ее словам, увольнения были согласованы с губернатором Омской области Александром Бурковым.

«В команде люди должны работать с опорой друг на друга, четко выполняя поставленные задачи», — цитирует министра пресс-служба.

В Омской области выявили 41 случай коронавируса, 16 человек выздоровели. Пациенты в тяжелом состоянии проходят лечение в ГКИБ №1.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Теги: Омская область, минздрав, коронавирус, врачи, увольнение
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