В Хабаровском крае обязали граждан носить маски в общественных местах

Со среды, 22 апреля, в Хабаровском крае в связи с эпидемией коронавируса заработал обязательный масочный режим для граждан при посещении общественных мест. Ранее о его введении заявил глава региона Сергей Фургал.

Жителей обязали надевать медицинские маски при входе в общественный транспорт, вокзалы и аэропорты, магазины и другие общественные места. Торговые точки прекратят пускать покупателей без масок, а водители — пассажиров, игнорирующих усиленные меры безопасности.

Ранее в рамках борьбы с распространением COVID-19 в Хабаровске власти решили убрать с улиц спортивные снаряды, временно демонтировать элементы спортплощадок, а также убрать малые формы с детских площадок.

По словам начальника городского управления по физической культуре, спорту и здравоохранению Александра Леонова, причиной таких мер стали множественные нарушения жителей. Они срывают сигнальные ленты и занимаются физкультурой, образуя массовые скопления людей, запрещенные в период всеобщей самоизоляции.