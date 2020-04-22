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Пандемия коронавируса ,  
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В Хабаровском крае обязали граждан носить маски в общественных местах

Со среды, 22 апреля, в Хабаровском крае в связи с эпидемией коронавируса заработал обязательный масочный режим для граждан при посещении общественных мест. Ранее о его введении заявил глава региона Сергей Фургал.

Жителей обязали надевать медицинские маски при входе в общественный транспорт, вокзалы и аэропорты, магазины и другие общественные места. Торговые точки прекратят пускать покупателей без масок, а водители — пассажиров, игнорирующих усиленные меры безопасности.

В Хабаровске из-за коронавируса уберут с улиц качели и спортивные снаряды
Общество

Ранее в рамках борьбы с распространением COVID-19 в Хабаровске власти решили убрать с улиц спортивные снаряды, временно демонтировать элементы спортплощадок, а также убрать малые формы с детских площадок.

По словам начальника городского управления по физической культуре, спорту и здравоохранению Александра Леонова, причиной таких мер стали множественные нарушения жителей. Они срывают сигнальные ленты и занимаются физкультурой, образуя массовые скопления людей, запрещенные в период всеобщей самоизоляции.

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Источник: JHU, JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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По данным на 21 апреля в Хабаровском крае коронавирусная инфекция была подтверждена у 215 жителей. За сутки число заболевших выросло на 30. На лечении находятся 192 пациента. 18 человек выздоровели, пятеро умерли от вызванной коронавирусом тяжелой пневмонии. Кроме того, в больницах региона находятся 54 пациента с подозрением на COVID-19.

Теги: коронавирус, Хабаровский край, маски
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