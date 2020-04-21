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Банки оценили падение оборотов малого бизнеса за три нерабочие недели

Средний еженедельный оборот малых и средних компаний за три нерабочие недели упал на 20–30%, оценили банки по своим клиентам. Но это «средняя температура по больнице»: ряд отраслей просели на 60–80%, в плюсе — несколько секторов
Фото: Hendrik Schmidt / dpa / ТАСС

Средний еженедельный оборот предприятий малого и среднего бизнеса снизился за три недели самоизоляции и нерабочих дней на 21% по сравнению с уровнями февраля—марта. Такие данные в своем исследовании (есть у РБК) приводят аналитики Тинькофф Банка, которые оценили входящие обороты малых и средних предприятий — клиентов банка с 30 марта, когда указом президента была введена первая нерабочая неделя, по 19 апреля. Данные сравнили со средними недельными оборотами в феврале и марте. Аналогичную динамику фиксируют Сбербанк, Альфа-банк и «Уралсиб».

Подробнее о положении малого бизнеса в условиях самоизоляции читайте в материале «РБК Pro».

  • Наиболее сильное падение — на 28% — фиксировалось на первой неделе, с 30 марта по 5 апреля. Вторая неделя продемонстрировала падение на 19% относительно среднего оборота в феврале и марте, третья — на 16%. Это говорит о том, что малый и средний бизнес «довольно быстро смог адаптироваться к новым условиям и частично отыграть потери первой недели самоизоляции», отмечается в исследовании.
  • На первой неделе падение оборотов в Москве и Московской области было чуть менее глубоким, чем в регионах, — 18 против 21%. Однако к концу третьей недели обороты немного увеличились, причем в регионах отскок был заметнее, чем в Москве и области (17 против 13%). Это объясняется разными запретительными мерами в зависимости от региона, указано в исследовании.
  • По данным платежной аналитики корпоративно-инвестиционного бизнеса Сбербанка, в первые недели апреля объем входящих оборотов малых и средних предприятий сократился на 22% к уровням конца марта, рассказали РБК в пресс-службе банка. У клиентов Альфа-банка среди малого и среднего бизнеса наиболее сильно обороты упали в первую нерабочую неделю — на 25–30% по сравнению со средним уровнем за февраль—март, сообщили РБК в пресс-службе банка.
  • «Уралсиб» в три первые нерабочие недели фиксирует снижение оборотов малых предприятий на 28%. Причем основной удар пришелся на начало самоизоляции: в течение двух недель с 6 по 19 апреля обороты хоть и оставались ниже докризисных, но только на 15–20%.

Какая ситуация по отраслям

По данным Тинькофф Банка, наибольшее падение оборотов зафиксировано у туристических агентств (минус 78%), в салонах красоты и массажа, саунах (минус 66%), в сегменте «развлечения, культура, спорт» (минус 64%), у организаций выставок и мероприятий (минус 64%), а также в розничной торговле одеждой (минус 63%).

Сбербанк отмечает сильное снижение оборотов в отраслях, связанных с торговлей непродовольственными товарами и операциями с недвижимостью. Альфа-банк — в сфере туризма, ресторанного бизнеса и деятельности в области культуры и спорта. «Уралсиб» — в сфере операций с недвижимым имуществом (минус 38%), сегменте «профессиональная, научная и техническая деятельность» (минус 33%), в строительной отрасли (минус 29%), в транспортировке и хранении (минус 28%), оптовой и розничной торговле (минус 26%).

Прирост, по данным Тинькофф Банка, зафиксирован в грузоперевозках (плюс 9%), онлайн-образовательных услугах (плюс 4%), розничной торговле продуктами (плюс 6%) и розничной торговле онлайн (плюс 2%). Сбербанк наблюдал рост оборотов в торговле продовольственными товарами, в онлайн-продажах одежды и аксессуаров, «Уралсиб» — в отраслях здравоохранения и социальных услуг, а также образования.

Данные банков выглядят излишне оптимистичными, сказал РБК доцент РАНХиГС Олег Филиппов. «По моим прикидкам, это [падение на] 50–60%», — заметил он, напомнив, что у ресторанов, к примеру, выручка упала на 90%. «Малый бизнес ориентирован на людей, а население сейчас сидит по домам», — пояснил Филиппов. Банки фиксируют «среднюю температуру по больнице», небольшой прирост, который фиксируется в ряде отраслей, все равно не компенсирует потерь, которые несет малый и средний бизнес, добавляет первый вице-президент «Опоры России» Владислав Корочкин.

Доля малого и среднего бизнеса в ВВП России составляла по итогам 2018 года (последние данные) около 20%. По итогам 2020 года она может снизиться до 12%, прогнозирует Филиппов.

Авторы: Евгения Чернышова, Анна Гальчева
Теги: банки, малый и средний бизнес
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