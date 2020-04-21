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В Петербурге выставочный комплекс «Ленэкспо» переоборудуют в госпиталь

Выставочный комплекс «Ленэкспо» (Фото: expoforum.ru)

Выставочный комплекс «Ленэкспо» в Санкт-Петербурге будет переоборудован в мобильный госпиталь. Об этом РБК сообщили в пресс-службе компании «Экспофорум-Интернэшнл».

«В павильонах 7 и 7А выставочного комплекса «Ленэкспо» будет развернут мобильный госпиталь на 544 места», — сообщили в пресс-службе. Представители компании отметили, что создание мобильных госпиталей является «традиционной пандемической практикой», и пояснили, что этот мобильный госпиталь развернут в качестве резерва «медицинских мощностей».

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О том, что временный госпиталь для больных с легкой формой коронавирусной инфекции планируют развернуть на площадке выставочного комплекса «Ленэкспо», говорил также вице-губернатор Николай Линченко. По его словам, госпиталь развернут к концу текущей недели.

«На эту площадку поедут больные с подтвержденным диагнозом из стационаров, которые не могут проводить лечение на дому, — это те, кто живут в коммуналке, у кого дома есть дети, пожилые родители, кто боится заразить своих родственников. Такие пациенты будут перемещаться на эту площадку и заканчивать лечение под наблюдением врачей», — рассказал вице-губернатор в эфире телеканала «Санкт-Петербург» (цитата по «РИА Новости»).

РБК также направил запрос в пресс-службу комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга.

Согласно информации на сайте компании, «Ленэкспо» — один из крупнейших выставочных комплексов в России. Общая площадь павильонов достигает 40 тыс. кв. м. На территории комплекса проводятся три четверти всех выставочных мероприятий Санкт-Петербурга, которые каждый год посещают представители фирм и организаций из 65 стран.

По последним данным администрации Санкт-Петербурга, в городе зафиксированы 1973 случая заражения коронавирусом, 11 заболевших скончались.

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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: новости РБК, Санкт-Петербург, госпиталь
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