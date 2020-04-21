Путин и Эрдоган обсудили ситуацию с коронавирусом и атомную энергетику

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонные переговоры. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Главной темой беседы двух президентов стало распространение коронавирусной инфекции, говорится в сообщении. Стороны заявили о готовности к развитию сотрудничества в борьбе с эпидемией, в том числе по линии министерств здравоохранения. Также лидеры договорились продолжить координацию по вопросам возвращения граждан России и Турции на родину, указывает Кремль.

Кроме того, Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Идлибской зоне деэскалации в Сирии и реализацию совместных проектов в атомной энергетике, говорится в сообщении.

Согласно последним данным Университета Джонса Хопкинса, в Турции зафиксировали 90,9 тыс. случаев заражения COVID-2019, более 2,1 тыс. пациентов умерли. В России, по последним данным оперштаба, коронавирусом заразились 52,7 тыс. человек. Из них 456 умерли.