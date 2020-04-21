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Путин и Эрдоган обсудили ситуацию с коронавирусом и атомную энергетику

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонные переговоры. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Главной темой беседы двух президентов стало распространение коронавирусной инфекции, говорится в сообщении. Стороны заявили о готовности к развитию сотрудничества в борьбе с эпидемией, в том числе по линии министерств здравоохранения. Также лидеры договорились продолжить координацию по вопросам возвращения граждан России и Турции на родину, указывает Кремль.

Кроме того, Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Идлибской зоне деэскалации в Сирии и реализацию совместных проектов в атомной энергетике, говорится в сообщении.

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Согласно последним данным Университета Джонса Хопкинса, в Турции зафиксировали 90,9 тыс. случаев заражения COVID-2019, более 2,1 тыс. пациентов умерли. В России, по последним данным оперштаба, коронавирусом заразились 52,7 тыс. человек. Из них 456 умерли.

В апреле 2018 года «Росатом» начал в Турции строительство АЭС «Аккую». В церемонии к началу работ по созданию первого энергоблока приняли участие Путин и Эрдоган. Турецкий лидер назвал начало строительства «историческим моментом», отметив, что с выходом на полную мощность АЭС будет покрывать 10% потребностей Турции в электроэнергии и снизит зависимость страны от газа и угля. Планируется, что строительство закончат к 2023 году.

Теги: Реджеп Тайип Эрдоган, Турция, коронавирус
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