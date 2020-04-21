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У 14 сотрудников кондитерской фабрики в Татарстане выявили коронавирус

Фото: Vladimir Prycek / CTK / Global Look Press

У 14 сотрудников кондитерской фабрики «Акульчев» в Набережных Челнах подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция COVID-19», сообщил РБК гендиректор предприятия Сергей Акульчев.

По его словам, из них пять человек в состоянии средней степени тяжести находятся в больнице, семь человек — в удовлетворительном состоянии на домашнем лечении. Еще у двух сотрудников симптомов нет, они тоже находятся дома на карантине.

О том, что у 14 сотрудников предприятия обнаружена коронавирусная инфекция, сообщало издание «Бизнес Online» со ссылкой на руководителя управления Роспотребнадзора по Татарстану Марину Патяшину. По ее словам, первый заболевший сотрудник предприятия заразился от своей матери, которая общалась с заболевшей COVID-19 знакомой. «Сегодня на наблюдении по этому очагу находятся еще 32 сотрудника и 22 члена их семей», — сказала она. РБК направил запрос в пресс-службу управления Роспотребнадзора по Татарстану.

По словам Акульчева, предприятие не прекращало работу, так как занимается производством пищевой продукции. «Сотрудников с температурой 37 градусов и выше мы сразу отправляли домой, там они вызывали врача, брали больничный. Если у человека в течение трех дней не падала температура, мы отправляли его на тестирование. Эта стратегия дала свои плоды. У некоторых людей тесты оказались положительными, при повторном тестировании некоторые из них оказывались отрицательными», — рассказал он РБК.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

По словам гендиректора предприятия, после этого совместно с Роспотребнадзором определяли контактировавших с заболевшими людей и отправляли их на тестирование. «Таким образом, примерно две трети сотрудников прошли тестирование — около 200 человек», — объяснил он.

Акульчев добавил, что в ближайшее время остальных сотрудников предприятия также отправят на тестирование. «Все работники используют маски и санитайзеры. Нам пришлось самим дорабатывать и ужесточать санитарные нормы. Маски меняют каждые два часа, дистанция между людьми — два метра, а не полтора. На «вахтах» люди ездят по одному на двойном сиденье, в комнате приема пищи один человек сидит за одним столом», — сказал он.

По данным на 21 апреля, количество заразившихся коронавирусом SARS-CoV-2 в России превысило 52,7 тыс. человек, из них за сутки умер 51 человек. В Татарстане зарегистрировано 280 случаев коронавирусной инфекции.

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Источник: JHU, JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: коронавирус, Татарстан, Набережные Челны, кондитерская фабрика ..., Роспотребнадзор, новости РБК
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