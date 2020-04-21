У 14 сотрудников кондитерской фабрики в Татарстане выявили коронавирус

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У 14 сотрудников кондитерской фабрики «Акульчев» в Набережных Челнах подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция COVID-19», сообщил РБК гендиректор предприятия Сергей Акульчев.

По его словам, из них пять человек в состоянии средней степени тяжести находятся в больнице, семь человек — в удовлетворительном состоянии на домашнем лечении. Еще у двух сотрудников симптомов нет, они тоже находятся дома на карантине.

О том, что у 14 сотрудников предприятия обнаружена коронавирусная инфекция, сообщало издание «Бизнес Online» со ссылкой на руководителя управления Роспотребнадзора по Татарстану Марину Патяшину. По ее словам, первый заболевший сотрудник предприятия заразился от своей матери, которая общалась с заболевшей COVID-19 знакомой. «Сегодня на наблюдении по этому очагу находятся еще 32 сотрудника и 22 члена их семей», — сказала она. РБК направил запрос в пресс-службу управления Роспотребнадзора по Татарстану.

По словам Акульчева, предприятие не прекращало работу, так как занимается производством пищевой продукции. «Сотрудников с температурой 37 градусов и выше мы сразу отправляли домой, там они вызывали врача, брали больничный. Если у человека в течение трех дней не падала температура, мы отправляли его на тестирование. Эта стратегия дала свои плоды. У некоторых людей тесты оказались положительными, при повторном тестировании некоторые из них оказывались отрицательными», — рассказал он РБК.