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Пандемия коронавируса ,  
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Роспотребнадзор заявил о 139 тыс. человек под наблюдением из-за вируса

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

В России под медицинским наблюдением из-за угрозы подозрения на коронавирус остаются 139 тыс. человек, передает «РИА Новости» со ссылкой на Роспотребнадзор.

Всего в стране провели более 2 млн исследований на коронавирусную инфекцию. За последние сутки проведено 89 тыс. тестов на COVID-19.

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Накануне Роспотребнадзор сообщил о 135 198 россиянах, остающихся под медицинским наблюдением.

Всего в России, по данным оперштаба на 20 апреля, обнаружили 47121 заболевшего коронавирусной инфекцией. Из них 405 человек умерли, 3446 пациентов выздоровели.

16 апреля коронавирус нашли в Республике Алтай, которая считалась последним «свободным» от заболевания субъектом России. Заболела местная жительница, к которой ранее приезжали родственники из соседнего региона.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Теги: коронавирус, статистика, Роспотребнадзор
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