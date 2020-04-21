Роспотребнадзор заявил о 139 тыс. человек под наблюдением из-за вируса
В России под медицинским наблюдением из-за угрозы подозрения на коронавирус остаются 139 тыс. человек, передает «РИА Новости» со ссылкой на Роспотребнадзор.
Всего в стране провели более 2 млн исследований на коронавирусную инфекцию. За последние сутки проведено 89 тыс. тестов на COVID-19.
Накануне Роспотребнадзор сообщил о 135 198 россиянах, остающихся под медицинским наблюдением.
Всего в России, по данным оперштаба на 20 апреля, обнаружили 47121 заболевшего коронавирусной инфекцией. Из них 405 человек умерли, 3446 пациентов выздоровели.