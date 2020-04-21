В Китае за сутки выявили 11 случаев заражения коронавирусом

За сутки в Китае выявили 11 новых случаев заражения коронавирусом. При этом смертельных случаев зарегистрировано не было, сообщается на сайте Национальной комиссии по здравоохранению КНР.

По данным китайских медиков, четыре из 11 новых случаев заражения — ввозные, еще семь человек заразились внутри страны (шестеро — в провинции Хэйлунцзян, один — в провинции Гуандун).

Заболевшими числятся 811 человек. В тяжелом состоянии находятся 44 человек, еще 776 выздоровели. Еще 1003 человека находятся в больницах, состояние 82 из них оценивается как тяжелое. У 37 человек заболевание протекает без симптомов.

На сегодняшний день в общей сложности в Китае выявлено 1587 ввозных случаев коронавирусной инфекции.

С декабря от вызываемых коронавирусом осложнений в Китае умерли 4632 человека, зарегистрировано 82758 случаев заражения, из них 1587 были завезены из-за границы.

Впервые вспышку коронавируса выявили в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. После этого власти ряда стран также заявили о выявленных случаях.

Согласно последним данным Университета Джонса Хопкинса, лидирующую позицию в списке стран по числу зараженных вирусом занимают США (более 780 тыс заболевших.), далее следует Испания (свыше 200 тыс.), следом идет Италия (более 181 тыс.). На четвертом месте оказалась Франция (более 156 тыс.). Замыкает пятерку Германия (свыше 147 тыс.)