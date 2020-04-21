Представитель Госдепа показала «фотожабу» Асада и Зарифа с горой денег

Официальный представитель Госдепартамента США Морган Ортагус опубликовала в своем Twitter отфотошопленную фотографию президента Сирии Башара Асада и главы МИД Ирана Мохаммада Джавада Зарифа, где последний передает сирийскому лидеру гору денег.

На картинке Зариф и Асад сидят в креслах, а на столике между ними возвышается стопка денег различных купюр: долларов, евро и иранских риалов. Упаковки денег также пририсованы на коленях Асада и торчат из кармана его пиджака.

«С 2012 года иранский режим выделил более 10 миллиардов долларов денег иранского народа Асаду. Интересно, сколько украденных наличных главный апологет режима привез в Дамаск сегодня?» — говорится в комментарии к опубликованному изображению.

Как ранее сообщила канцелярия президента Сирии, в понедельник, 20 апреля, Асад в Дамаске провел встречу с Зарифом. На встрече обсуждались последние события политического урегулирования в Сирии. Кроме того, Асад выразил соболезнования Зарифу в связи с массовой гибелью жителей Ирана от коронавируса.