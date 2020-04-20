Данные ЕЭС показали восстановление энергопотребления в России

Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

В России с начала апреля постепенно растет потребление электроэнергии. Об этом свидетельствуют данные Системного оператора Единой энергетической системы, которые есть у РБК.

Так, если с 30 марта по 5 апреля потребление электричества в стране по сравнению с аналогичным периодом 2019 года падало на 4,5%, то уже на следующей неделе, с 6 по 12 апреля, снижение потребления составило 3,2%. А на неделе с 13 по 19 апреля снижение энергопотребления в сравнении с аналогичной неделей прошлого года составило всего 1,7%.

ЕЭС — крупнейший энергооператор России. Всего в электроэнергетический комплекс ЕЭС России входит 846 электростанций мощностью свыше 5 МВт каждая, все они объединены в семь макрорегиональных энергосистем (ОЭС Сибири, Востока, Урала, Средней Волги, Юга, Центра, Москвы и области, а также ОЭС Северо-Запада).

Из данных оператора следует, что среди всех макрорегионов России сильнее всего потребление электричества сокращалось на Средней Волге (минус 11,8% в начале апреля, минус 3,7% на неделе с 13 по 19 апреля). На втором месте по спаду были Москва и Подмосковье (минус 6,6% на начало месяца и минус 5,5% на предыдущей неделе), на третьем — Центральный регион (минус 6,2% и минус 2,8% соответственно). Сейчас наибольшее сокращение потребления электроэнергии демонстрирует энергосистема Москвы и области (минус 5,5%) Средней Волги (минус 3,7%) и Юга (минус 3,4%).