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Пандемия коронавируса ,  
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На Украине назвали стоимость лечения пациента с коронавирусом в сутки

Фото: Валентин Огиренко / Reuters

На Украине стоимость лечения одного пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией в больнице составляет от $11 до $370 в день. Об этом заявила замминистра здравоохранения страны Ирина Микичак в эфире телеканала ТСН.

По ее словам, стоимость лечения зависит от состояния здоровья пациента, формы заболевания, от тактики лечения, которую выбирают врачи

«Власти берут на себя лечение через медицинскую субвенцию, а уже в апреле это лечение будет профинансировано за счет пакета программы медицинских гарантий Национальной службы Украины», — добавила она.

Зеленский поставил перед украинцами задачу выжить во время эпидемии
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Согласно последним данным, на Украине зафиксировали 5 710 случаев коронавируса, 359 человек выздоровели, еще 151 человек умер.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский поставил перед украинцам задачу выжить в период пандемии коронавируса. Он выразил уверенность, что страна сможет «вырулить» через месяц-полтора после окончания пандемии.

Скорость распространения коронавируса в мире
Случаев за сутки
Источник: JHU
Данные по миру i

Теги: коронавирус, Украина, лечение, стоимость
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