На Украине назвали стоимость лечения пациента с коронавирусом в сутки

Фото: Валентин Огиренко / Reuters

На Украине стоимость лечения одного пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией в больнице составляет от $11 до $370 в день. Об этом заявила замминистра здравоохранения страны Ирина Микичак в эфире телеканала ТСН.

По ее словам, стоимость лечения зависит от состояния здоровья пациента, формы заболевания, от тактики лечения, которую выбирают врачи

«Власти берут на себя лечение через медицинскую субвенцию, а уже в апреле это лечение будет профинансировано за счет пакета программы медицинских гарантий Национальной службы Украины», — добавила она.

Согласно последним данным, на Украине зафиксировали 5 710 случаев коронавируса, 359 человек выздоровели, еще 151 человек умер.