Депздрав сообщил о проверке после смерти женщины возле дома в Москве

Москвичка, выписанная из больницы, умерла возле подъезда своего дома. По факту случившегося проходит внутренняя проверка, сообщает ТАСС со ссылкой на столичный департамент здравоохранения.

В департаменте отметили, что 17 апреля пациентка поступила в городскую клиническую больницу № 52 с подозрением на пневмонию. Она жаловалась на слабость и повышенную температуру. Ей провели обследование, сделали компьютерную томографию легких и тест на наличие коронавируса. Анализы на инфекцию дали отрицательный результат, а томография не показала изменений легких.

В результате женщину на следующий день выписали и рекомендовали вызвать врача на дом. В департаменте заявили, что пациентка была активна и сама передвигалась.

«Из больницы она уехала на социальном такси. Рядом с домом ее встретили социальные работники, которые оказывают помощь жителям этого района. Они хотели помочь сопроводить женщину до квартиры», — отметили в депздраве.