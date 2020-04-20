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Пандемия коронавируса ,  
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Депздрав сообщил о проверке после смерти женщины возле дома в Москве

Москвичка, выписанная из больницы, умерла возле подъезда своего дома. По факту случившегося проходит внутренняя проверка, сообщает ТАСС со ссылкой на столичный департамент здравоохранения.

В департаменте отметили, что 17 апреля пациентка поступила в городскую клиническую больницу № 52 с подозрением на пневмонию. Она жаловалась на слабость и повышенную температуру. Ей провели обследование, сделали компьютерную томографию легких и тест на наличие коронавируса. Анализы на инфекцию дали отрицательный результат, а томография не показала изменений легких.

В результате женщину на следующий день выписали и рекомендовали вызвать врача на дом. В департаменте заявили, что пациентка была активна и сама передвигалась.

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«Из больницы она уехала на социальном такси. Рядом с домом ее встретили социальные работники, которые оказывают помощь жителям этого района. Они хотели помочь сопроводить женщину до квартиры», — отметили в депздраве.

Однако возле подъезда пациентке стало плохо, соцработники вызвали скорую помощь и попросили сына женщины спуститься вниз. По данным депздрава, скорая приехала в течение 11 минут, но к этому времени женщина скончалась.

«В настоящий момент по факту случившегося проходит внутренняя проверка. Точная причина смерти будет известна по результатам проведения вскрытия», — сказали в департаменте.

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Источник ТАСС сообщил, что правоохранительные органы начали проверку по факту смерти женщины на лавочке рядом с одним из домов. По данным собеседника агентства, инцидент произошел в московском районе Марфино. Он отметил, что правоохранители также проверяют видеозапись о том, что женщину довезли на социальном такси до дома и оставили на лавочке.

Кадры публиковал телеканал РЕН ТВ. По его данным, 48-летняя пациентка страдала циррозом печени. В ролике видно, что женщину высаживает из машины мужчина в белом защитном костюме, после чего отводит ее на лавочку. Пациентке становится плохо и она ложится. Канал писал, что проверку начал Следственный комитет.

Теги: Москва, департамент здравоохранения
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