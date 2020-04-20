Кадыров в защитном костюме посетил больницу с зараженными коронавирусом

Рамзан Кадыров (Фото: ramzan / VK)

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров посетил Грозненскую клиническую больницу №4, где находятся 76 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Об этом он сообщил на своей странице во «ВКонтакте».

«Я ознакомился с условиями работы медперсонала, пообщался с пациентами. Главный врач медучреждения Анзор Байсаев рассказал, что состояние больных оценивается удовлетворительно», — поделился Кадыров.

Согласно сообщению, в настоящее время из 76 человек двое подключены к ИВЛ, четыре человека — на кислородной поддержке.

Как видно на опубликованной Кадыровым видеозаписи, во время пребывания в инфекционной больнице ему выдали все необходимые средства индивидуальной защиты: медицинские перчатки, респиратор, защитный костюм желтого цвета.