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Кадыров в защитном костюме посетил больницу с зараженными коронавирусом

Рамзан Кадыров (Фото: ramzan / VK)

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров посетил Грозненскую клиническую больницу №4, где находятся 76 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Об этом он сообщил на своей странице во «ВКонтакте».

«Я ознакомился с условиями работы медперсонала, пообщался с пациентами. Главный врач медучреждения Анзор Байсаев рассказал, что состояние больных оценивается удовлетворительно», — поделился Кадыров.

Согласно сообщению, в настоящее время из 76 человек двое подключены к ИВЛ, четыре человека — на кислородной поддержке.

Как видно на опубликованной Кадыровым видеозаписи, во время пребывания в инфекционной больнице ему выдали все необходимые средства индивидуальной защиты: медицинские перчатки, респиратор, защитный костюм желтого цвета.

Глава Чечни поблагодарил медперсонал за ответственный подход к работе и заверил, что правительство региона сделает все, чтобы помочь каждому, кто столкнулся с коронавирусом.

В больнице Кадырова сопровождали глава парламента Чечни, руководитель оперштаба Магомед Даудов и министр здравоохранения республики Эльхан Сулейманов.

Согласно последним данным оперштаба, в Чечне выявлено 264 случая заражения коронавирусом. Выздоровели 19 человек, пятеро умерли.

В прошедшие выходные, 18–19 апреля, в регионе был объявлен строгий карантин. В эти дни перемещаться было разрешено только медикам, сотрудникам дорожных, коммунальных и экстренных служб, а также тем, у кого есть спецпропуска.

Теги: Рамзан Кадыров, Чечня, больница, коронавирус
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