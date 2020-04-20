В Удмуртии число зараженных коронавирусом увеличилось в 1,5 раза

Фото: Андрей Любимов / РБК

За прошедшие сутки в Удмуртии выявили 45 новых случаев заражения коронавирусом, число заболевших достигло 137 человек, сообщается на официальном сайте главы и правительства региона. Ранее было известно о 92 зараженных.

Из 137 случаев заражения 66 зарегистрировано в первой городской клинической больнице (ГКБ) Ижевска. Из них 44 человека — пациенты и 22 — медицинские работники.

По словам главы Удмуртии Александра Бречалова, такой сценарий развития событий по этой больнице предполагался, поэтому с 8 апреля на ее территории действует режим карантина. Сейчас в больнице находятся 73 медицинских работника,102 пациента и восемь человек, ухаживающих за больными.

Бречалов добавил, что на карантин также закрыты детское и терапевтические отделения Малопургинской центральной больницы и инфекционное отделение Кизнерской больницы.