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Синоптики сообщили о температуре ниже нормы в европейской части России

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Температура в европейской части России на этой неделе будет на 4–7 градусов ниже климатической нормы, на Дальнем Востоке — на 5–8 градусов, сообщил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По словам синоптика, в европейской части России будет облачно, ожидаются небольшие дожди. В среду и четверг местами возможен мокрый снег.

«Холодно и со снегом временами будет на Дальнем Востоке, в южных районах Хабаровского края, Приморья и Амурской области. Там будут преобладать дожди, а вот севернее будет снег, но сильными осадки не будут», — сказал Леус.

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В Сибири температура может повыситься до рекордных значений — на 10–13 градусов выше нормы. В северных районах — Ямало-Ненецком автономном округе, севере Красноярского края, Томской области — температура превысит норму на 14–16 градусов. По словам Леуса, в южных регионах Сибири столбики термометра поднимутся до плюс 23–27 градусов.

«Местами высока вероятность обновления суточных рекордов максимальной температуры», — добавил он.

Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, в европейской части России на этой неделе ожидается аномально холодная погода: температура будет на 4 градуса ниже нормы. При этом в Сибири воздух прогреется до плюс 28 градусов.

Теги: погода, синоптики, новости РБК, «Фобос»
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