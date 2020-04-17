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Синоптик сообщил об аномальном потеплении в Западной Сибири

Часть Западной Сибири — Омская, Новосибирская и Кемеровская области, а также Алтайский край — в ближайшие дни окажутся в зоне аномального тепла, сообщил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

«Мы ожидаем до плюс 13–15 градусов. Так бывает практически всегда, когда происходит похолодание на европейской части России», — сказал он.

По словам специалиста, если где-то холодный воздух из Арктики опускается вниз и доходит до юга европейской части России, то это значит, что в соседних регионах происходит обратный процесс — подъем теплого воздуха в более высокие широты.

«Именно такая ситуация сейчас и в Западной Европе, где очень тепло: плюс 15–20 градусов, местами до плюс 25 градусов», — объяснил он.

По словам синоптика, в Москве в ближайшие дни погода существенно не изменится. Днем будет плюс 5–7 градусов, ночью — плюс 1–3 градуса. Возможны кратковременные осадки в виде дождя, а в утренние и ночные часы — в виде снега.

Ранее синоптики предупредили москвичей о резком похолодании. В конце этой недели специалисты пообещали небольшое потепление — до плюс 4–9 градусов.

Теги: погода, Москва, Омск, Новосибирск, Барнаул, потепление, синоптики, новости РБК
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