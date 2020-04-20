В Югре зафиксировали первую смерть пациентки с коронавирусом
Первая пациентка с коронавирусом умерла в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре, сообщает в Telegram региональный оперштаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.
Женщине, скончавшийся в Сургуте, было 70 лет. Ранее у нее диагностировали тяжелую коронавирусную пневмонию. Она находилась на ИВЛ восемь дней. Также у пациентки было несколько сопутствующих заболеваний.
По данным оперштаба, в регионе насчитывается 175 подтвержденных случаев коронавируса. Состояние восьми пациентов оценивается как тяжелое, двое из них находятся на ИВЛ. Всего в округе выздоровели 22 человека.
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
В России зафиксировано свыше 42,8 тыс. случаев заболевания, за прошлые сутки количество заразившихся увеличилось на 6060 человек. Всего в стране от коронавируса умер 361 человек.