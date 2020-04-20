В Югре зафиксировали первую смерть пациентки с коронавирусом

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Первая пациентка с коронавирусом умерла в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре, сообщает в Telegram региональный оперштаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Женщине, скончавшийся в Сургуте, было 70 лет. Ранее у нее диагностировали тяжелую коронавирусную пневмонию. Она находилась на ИВЛ восемь дней. Также у пациентки было несколько сопутствующих заболеваний.

По данным оперштаба, в регионе насчитывается 175 подтвержденных случаев коронавируса. Состояние восьми пациентов оценивается как тяжелое, двое из них находятся на ИВЛ. Всего в округе выздоровели 22 человека.

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федеральный и региональные

оперштабы по борьбе с вирусом Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Читать подробнее

В России зафиксировано свыше 42,8 тыс. случаев заболевания, за прошлые сутки количество заразившихся увеличилось на 6060 человек. Всего в стране от коронавируса умер 361 человек.