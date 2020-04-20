Главврач больницы в Коммунарке назвал число пациентов с коронавирусом

В больничном комплексе в Коммунарке на лечении состоят более 400 пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция. Об этом сообщил главврач медучреждения Денис Проценко в Facebook.

«20 апреля (50-е сутки работы). Состоят на лечении 606 пациентов, из них: <...> COVID подтвержденные 410 (67,7%)», — написал он.

Согласно сообщению, у большинства пациентов (603 человека) была выявлена внебольничная пневмония. В реанимации находятся 56 пациентов, 28 из которых — на ИВЛ. Вне реанимации еще 97 человек на кислороде.

Главврач второй инфекционной клинической больницы Москвы Светлана Краснова, в свою очередь, заявила, что в медучреждении на лечении состоят 809 человек, 215 из которых — пациенты с COVID-19.