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Главврач больницы в Коммунарке назвал число пациентов с коронавирусом

В больничном комплексе в Коммунарке на лечении состоят более 400 пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция. Об этом сообщил главврач медучреждения Денис Проценко в Facebook.

«20 апреля (50-е сутки работы). Состоят на лечении 606 пациентов, из них: <...> COVID подтвержденные 410 (67,7%)», — написал он.

Согласно сообщению, у большинства пациентов (603 человека) была выявлена внебольничная пневмония. В реанимации находятся 56 пациентов, 28 из которых — на ИВЛ. Вне реанимации еще 97 человек на кислороде.

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Главврач второй инфекционной клинической больницы Москвы Светлана Краснова, в свою очередь, заявила, что в медучреждении на лечении состоят 809 человек, 215 из которых — пациенты с COVID-19.

При этом среди больных коронавирусом 20 детей, 24 беременных женщины, 12 человек в реанимации, девять — на ИВЛ.

«Поступили 58 человек, из них трое с COVID. Выписаны 12 человек», — добавила Краснова.

Всего в Москве выявили 24 324 случая коронавируса, 1 763 человек выздоровели, 176 — умерли.

Теги: коронавирус, Коммунарка, главврач больницы, заболевшие
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