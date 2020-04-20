В Екатеринбурге при пожаре на конюшне погибли 12 лошадей

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В результате пожара в Екатеринбурге погибли 12 лошадей и пять собак, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС региона.

«Горели частная конюшня и гараж», — заявили в ведомстве.

Как уточняется на сайте главка, на площади 140 кв. м сгорела конюшня, а также были повреждены вещи и внутренняя отделка частного гаража. Через час после поступления сообщения о пожаре открытое горение ликвидировали. Спасатели не допустили перехода огня на жилые постройки.

Как сообщает региональное издание E1.RU со ссылкой на свидетелей происшествия, пожарные успели спасти лишь одного коня.

В январе при пожаре во французском зоопарке в городе Ла-Флеш погибли около 60 животных: примерно 50 летучих мышей, пять рептилий, сова и змея. Пожарные потушили возгорание и не допустили, чтобы пламя перешло на расположенные рядом вольеры с жирафами и тапирами.