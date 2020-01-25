При пожаре во французском зоопарке погибли около 60 животных

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияОтношения
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Отношения
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 25 января
USD ЦБ: 61,8 (-0,15) Quote, 24 янв, 13:57
Курс евро на 25 января
EUR ЦБ: 68,29 (-0,39) Quote, 24 янв, 13:57
В Канаде нашли тело отца французских биатлонистов Спорт, 21:01 Из Национального музея Словакии похитили монеты стоимостью более €1 млн Общество, 20:50 Число погибших при землетрясении на востоке Турции увеличилось до 29 Общество, 20:47 В Калужской области перевернулся экскурсионный автобус с паломниками Общество, 20:31 Медведев поздравил студентов с Татьяниным днем Общество, 20:24 Синоптики оценили шансы зимы «отыграться» в феврале Общество, 20:17 У госпитализированных в Иркутске жителей Китая не выявили коронавирус Общество, 20:08 Саудовский фонд заинтересовался покупкой клуба чемпионата Англии Спорт, 20:05 Помпео обвинил радиоведущую во лжи после вопросов про Украину Общество, 20:02 Украина вступилась за Польшу и обвинила Россию в «краже» чужой истории Политика, 19:56 В Москве спасатели достали застрявшую на четыре дня в шахте лифта кошку Общество, 19:49 В Афганистане атаковали молдавский Ми-8 с украинским экипажем Общество, 19:42 Стали известны имена наставников нового сезона «Голос. Дети» Общество, 19:26 При пожаре во французском зоопарке погибли около 60 животных Общество, 19:25
Общество ,  
0 

При пожаре во французском зоопарке погибли около 60 животных

При пожаре в зоопарке во французском городе Ла-Флеш погибли около 60 животных. Об этом сообщила газета Ouest-France.

По данным издания, в огне погибли около пятидесяти летучих мышей, пять рептилий, сова и змея. Пожар вспыхнул около 7 утра по местному времени (около 9 мск). Бригаде пожарных удалось потушить возгорание и не допустить, чтобы пламя перешло на расположенные рядом вольеры с жирафами и тапирами.

Жандармерия города начала расследование, чтобы понять причины возникновения пожара. Как сообщили правоохранители, основная версия на данный момент — проблемы с электричеством в здании, которое было отремонтировано в конце прошлого года.

В начале января пожар в зоопарке на западе Германии уничтожил вольер с обезьянами. Погибли более 30 животных, в том числе восемь приматов. Как сообщили в местной полиции, причиной возгорания стали китайские небесные фонарики, которые запустила 60-летняя женщина вместе со своими дочерьми. Они сами признались в содеянном, обратившись в правоохранительные органы.

Теги: Франция, зоопарк, пожар, животные
Материалы по теме
Пожар в зоопарке на западе Германии уничтожил вольер с обезьянами
Общество
Ягуар сбежал из вольера в красноярском зоопарке
Общество
В Приморье медведь напал на сотрудницу зоопарка
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter