Путин поздравил АвтоВАЗ с юбилеем выпуска первого автомобиля

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент Владимир Путин поздравил коллектив и ветеранов АвтоВАЗа с 50-летней годовщиной выпуска первого автомобиля марки ВАЗ-2101 «Жигули». Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Поздравляю вас с большим, праздничным событием — 50 лет назад, 19 апреля 1970 года с конвейера Волжского автозавода сошел первый автомобиль легендарной марки «ВАЗ-2101», — написал президент.

Путин указал, что работа сотрудников предприятия стала «мощным импульсом» для развития автомобилестроения в России, а нынешний коллектив АвтоВАЗа продолжает практику внедрения в производство передовых технологий.

«Желаю вам новых достижений и всего наилучшего. И конечно, особые слова благодарности — ветеранам завода», — заключил президент.