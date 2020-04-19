В Москве зафиксировали более 3,5 тыс. новых случаев заражения COVID-19

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

За прошедшие сутки в Москве коронавирусную инфекцию подтвердили еще у 3570 человек. Об этом сообщает столичный оперштаб в Telegram-канале.

Всего в столице зафиксировали 24 324 пациента с коронавирусной инфекцией, из которых 1763 уже выздоровели.

Умерли за весь период распространения эпидемии в столице 176 человек, причем за сутки было зафиксировано 28 новых смертельных случаев.

В Городской клинической больнице № 15 в Москве проходят лечение 690 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, сообщил главврач Валерий Вечорко в Facebook. Всего в больнице 1,4 тыс. пациентов, из которых 144 находятся в реанимации, 73 подключены к аппаратам ИВЛ. За сутки в больницу поступили еще 153 пациента.

Еще 213 пациентов с коронавирусной инфекцией лежат в Инфекционной клинической больнице № 2 Москвы, сообщила в Facebook глава учреждения Татьяна Краснова. Из них 12 находятся в реанимации. Поступили в больницу за сутки 67 человек, из них 11 — с COVID-19.