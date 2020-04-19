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В Москве зафиксировали более 3,5 тыс. новых случаев заражения COVID-19

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

За прошедшие сутки в Москве коронавирусную инфекцию подтвердили еще у 3570 человек. Об этом сообщает столичный оперштаб в Telegram-канале.

Всего в столице зафиксировали 24 324 пациента с коронавирусной инфекцией, из которых 1763 уже выздоровели.

Умерли за весь период распространения эпидемии в столице 176 человек, причем за сутки было зафиксировано 28 новых смертельных случаев.

В Городской клинической больнице № 15 в Москве проходят лечение 690 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, сообщил главврач Валерий Вечорко в Facebook. Всего в больнице 1,4 тыс. пациентов, из которых 144 находятся в реанимации, 73 подключены к аппаратам ИВЛ. За сутки в больницу поступили еще 153 пациента.

Еще 213 пациентов с коронавирусной инфекцией лежат в Инфекционной клинической больнице № 2 Москвы, сообщила в Facebook глава учреждения Татьяна Краснова. Из них 12 находятся в реанимации. Поступили в больницу за сутки 67 человек, из них 11 — с COVID-19.

В России по состоянию на 19 апреля число зараженных коронавирусом превысило 42,8 тыс. человек, из которых 3,2 тыс. пациентов вылечились, 361 умер.

Мэрия сообщила о 84 вылечившихся за сутки от коронавируса москвичах
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В московских клиниках начали лечить больных с коронавирусной инфекцией при помощи переливания плазмы крови от переболевших пациентов, сообщили в столичном депздраве. Донором крови может стать переболевший без хронических заболеваний и с отрицательным тестом на ВИЧ, гепатиты В и С. За каждые 150 мл плазмы COVREC выплата составит 1250 руб., а за 600 мл можно получить 5 тыс. руб.

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Источник: JHU, JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: коронавирус, Москва
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