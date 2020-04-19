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Пандемия коронавируса ,  
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Мэрия сообщила о 84 вылечившихся за сутки от коронавируса москвичах

Фото: Александр Щербак / ТАСС

За прошедшие сутки в Москве врачи выписали 84 пациента, у которых ранее диагностировали коронавирус. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, говорится на сайте столичного депздрава.

«Всего количество людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось уже до 1763», — уточнила она.

По предложению Клинического комитета в Москве начали применять новый метод лечения коронавирусной инфекции, который заключается в переливании плазмы от уже переболевших, говорится в сообщении депздрава. Донором может стать перенесший заболевание человек в возрасте от 18 до 55 лет, у которого нет хронических заболеваний. Кроме того, у донора должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С.

Власти Москвы сообщили об отсутствии дефицита мест в стационарах
Общество

Всего в столице, по последним данным, зафиксировали более 20,6 тыс. случаев заражения коронавирусом. Несмотря на рост заболевших, в московских стационарах нет дефицита коек, сообщил руководитель столичного депздрава Алексей Хрипун. По его словам, число госпитализированных пациентов с коронавирусом в Москве остается на одном уровне: лечение в стационарах проходят около 1,3 тыс. пациентов.

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Источник: JHU, JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: Москва, коронавирус
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