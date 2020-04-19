Власти Москвы сообщили об отсутствии дефицита мест в стационарах

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

В московских больницах нет дефицита мест в связи со вспышкой коронавирусной инфекции. Об этом сообщил руководитель департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун, говорится на сайте департамента.

Хрипун отметил, что, несмотря на рост числа подтвержденных случаев коронавируса среди москвичей, количество госпитализированных в стационары пациентов с инфекцией не возросло и остается на уровне 1,3 тыс. человек.

При этом власти продолжают разворачивать дополнительные больничные места, сказал Хрипун. «На этой неделе развернули около 4 тыс. коек, а на следующей неделе мы вводим дополнительно 5 тыс.», — уточнил он.

По последним данным оперштаба, в Москве зафиксировали более 20,7 тыс. зараженных коронавирусом. Выздоровели 1,6 тыс. пациентов, 148 умерли.