В Хабаровском крае открыли пожароопасный сезон

Первые лесные пожары зарегистрированы на территориях двух лесничеств Хабаровского края, в связи с чем в регионе открыт пожароопасный сезон, сообщается на сайте управления лесами правительства края.

В соответствии с приказами об открытии пожароопасного сезона в лесничествах начнут работать оперативные штабы по организации тушения пожаров. В течение всего этого периода будет проводится наземный и авиационный мониторинг, а также отслеживание возгораний в лесах с помощью спутниковых систем.

Как сообщается на сайте управления, в Хабаровском крае обнаружено два лесных пожара на общей площади 103 га. В их тушении принимают участие 24 человека и четыре единицы техники.

О тушении последнего в прошлом сезоне лесного пожара Авиалесоохрана сообщила 30 сентября.