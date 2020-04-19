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Пандемия коронавируса ,  
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В Севастополе увеличилось число заболевших COVID-19

Число заболевших коронавирусной инфекцией в Севастополе достигло 16 человек. Диагноз подтвердился еще у четверых пациентов. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в Instagram.

Коронавирус нашли у трех женщин, лежавших в больнице им. Даши Севстопольской. «Из-за наличия соматических заболеваний мы сразу перевели их не в обсерватор «Изумруд», а в девятую больницу», — написал Развозжаев.

По словам главы Севастополя, четвертой новой заразившейся стала женщина, которая вернулась из Москвы, где проходила плановую госпитализацию. После возвращения пациентка соблюдала режим самоизоляции.

Глава Севастополя решил отправлять приезжих из Москвы на карантин
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«Дома почувствовала себя плохо, и ее доставили в инфекционную больницу. Сегодня тоже пришел результат ее анализов. Коронавирус», — добавил Развожаев.

Ранее федеральный оперштаб по борьбе с распространением COVID-19 сообщал, что в Севастополе коронавирус подтвердился у 12 жителей. Двое из них выздоровели.

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Источник: JHU, JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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В Республике Крым, не считая Севастополя, к 18 апреля выявили 43 пациентов с коронавирусом. Почти половина из них — 21 человек — вылечились. Летальных исходов на полуострове нет.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Теги: Севастополь, Крым, коронавирус
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