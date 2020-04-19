В Севастополе увеличилось число заболевших COVID-19

Число заболевших коронавирусной инфекцией в Севастополе достигло 16 человек. Диагноз подтвердился еще у четверых пациентов. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в Instagram.

Коронавирус нашли у трех женщин, лежавших в больнице им. Даши Севстопольской. «Из-за наличия соматических заболеваний мы сразу перевели их не в обсерватор «Изумруд», а в девятую больницу», — написал Развозжаев.

По словам главы Севастополя, четвертой новой заразившейся стала женщина, которая вернулась из Москвы, где проходила плановую госпитализацию. После возвращения пациентка соблюдала режим самоизоляции.

«Дома почувствовала себя плохо, и ее доставили в инфекционную больницу. Сегодня тоже пришел результат ее анализов. Коронавирус», — добавил Развожаев.