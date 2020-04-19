Полиция нашла одного из напавших на врача «неотложки» в Кировской области

Сотрудники полиции Кировской области нашли одного из двух мужчин, напавших накануне в Кирово-Чепецке на сотрудников скорой помощи, приехавших проводить тестирование на коронавирус. Об этом сообщает оперативный штаб региона по борьбе с распространением заболевания «ВКонтакте».

«Найден один из нападавших на бригаду скорой помощи. Выражаем благодарность сотрудникам полиции за оперативную работу в это непростое время!», — говорится в сообщении.

Инцидент в Кирово-Чепецке произошел в ночь на 18 апреля около дома № 16 по проспекту России. Врачебная бригада приехала на вызов, чтобы взять анализы на COVID-19. Двое нетрезвых мужчин сначала напали на водителя «неотложки» из медико-санитарной части № 52.

Когда врач после осмотра пациентов вышел из подъезда, то вмешался в драку и тоже получил побои. По данному факту следователи начали проверку. Была назначена медицинская экспертиза, которая определит тяжесть полученных медиком травм.