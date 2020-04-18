В ДТП с автобусом на Кутузовском проспекте погибли два человека

Два человека погибли в результате столкновения пассажирского автобуса с легковой машиной на Кутузовском проспекте в Москве. Об этом сообщается на странице столичной Госавтоинспекции в Twitter.

«В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля Хендай Солярис погибли. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего», — говорится в сообщении.

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