Новости без коронавируса , 18 апр, 21:02
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В ДТП с автобусом на Кутузовском проспекте погибли два человека
Два человека погибли в результате столкновения пассажирского автобуса с легковой машиной на Кутузовском проспекте в Москве. Об этом сообщается на странице столичной Госавтоинспекции в Twitter.
«В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля Хендай Солярис погибли. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего», — говорится в сообщении.
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