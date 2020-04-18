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В РПЦ отказались признавать существование инопланетян

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Русская православная церковь (РПЦ) не признает существование иных цивилизаций за пределами Земли. Об этом заявил в эфире программы «Церковь и мир» на телеканале «Россия 24» глава Синодального отдела внешних церковных связей митрополит Иларион.

Он отметил, что если бы инопланетные цивилизации в действительности существовали, то об этом обязательно было бы упомянуто в Библии.

«Если об этом ничего не сказано, значит, мы исходим из того, что их не существует», — сказал представитель РПЦ.

В подтверждение этим словам он привел книгу богослова Русской зарубежной церкви иеромонаха Серафима Роуза «Православие и религия будущего», в которой перечислены свидетельства людей, видевших инопланетян и НЛО. По словам митрополита Илариона, автор издания сравнил эти рассказы с историями о явлениях бесов.

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«Он (автор издания. — РБК) доказывает в этой своей книге, что те люди, которые якобы видели инопланетян, они как раз видели тех самых демонов, в существование которых многие сейчас отказываются верить», — отметил митрополит.

По его словам, РПЦ верит в существование ангелов и демонов, так как это «подтверждается многовековым опытом церковных людей».

Теги: Русская православная церковь, митрополит Иларион, инопланетяне
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