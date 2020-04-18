Воробьев выразил соболезнования из-за смерти от COVID-19 депутата Жукова

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев выразил соболезнования семье депутата Московской областной думы Ивана Жукова, умершего от коронавируса. Соответствующая запись размещена на странице главы региона «ВКонтакте».

«Мы его звали Ваня Жуков, потому что он был молод душой, делал огромное количество добрых поступков в Ногинском округе, откуда он был избран, и всегда был энергичным, горел», — сказал Воробьев.

Как сообщила РБК бывшая помощница Жукова Наталья Казакова у депутата был подтвержденный диагноз COVID-19. Ему было 63 года. В пресс-службе Мособлдумы сообщили РБК, что Жуков умер в Красногорской больнице.

Он был депутатом Мособлдумы 2-го, 3-го, 4-го и 5-го созывов. На очередной срок его переизбрали в 2016 году.