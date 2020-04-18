Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 18 апреля
USD ЦБ: 73,94 (-0,77) Quote, 17 апр, 18:38
Курс евро на 18 апреля
EUR ЦБ: 80,11 (-1,17) Quote, 17 апр, 18:38
ФСИН из-за вируса попросила не арестовывать за нетяжкие преступления Общество, 19:34 В РПЦ отказались признавать существование инопланетян Общество, 19:31 В Кирово-Чепецке избили приехавшего взять анализ на коронавирус фельдшера Общество, 19:29 Мэр Мадрида исключил проведение матчей со зрителями до осени Спорт, 19:00 Число заболевших COVID-19 на авианосце «Шарль де Голль» превысило 1 тыс. Общество, 18:58 Воробьев выразил соболезнования из-за смерти от COVID-19 депутата Жукова Политика, 18:53 Brussels Airlines объяснила отмену рейсов в Москву Общество, 18:43 Как работает пропускной режим в Москве и Подмосковье. Инструкция Общество, 18:40 В Великобритании от коронавируса умерли более 15 тыс. человек Общество, 18:32 Нурмагомедов попросил болельщиков уделять внимание родителям Спорт, 18:10 Минздрав оценил безопасность китайского препарата для лечения COVID-19 Общество, 18:05 Власти Москвы объяснили обновленные правила использования пропусков Общество, 18:02 Джокович предложил игрокам жертвовать в фонд помощи теннисистам Спорт, 17:47 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 18 апреля Общество, 17:40
Пандемия коронавируса ,  
0 

Brussels Airlines объяснила отмену рейсов в Москву

Фото: David Stockman / Zuma / Global Look Press

Авиакомпания Brussels Airlines отменила рейсы из Брюсселя в Москву до марта 2021 года из-за кризиса, вызванного коронавирусом. Об этом РБК сообщили в пресс-службе авиакомпании.

«Из-за коронавирусного кризиса и вызванного им низкого спроса на поездки Brussels Airlines действительно приняла решение прекратить полеты по восьми направлениям до марта 2021 года. Одним из таких направлений является Шереметьево», — сообщили в компании.

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 18 апреля
Общество

Также представитель компании сообщил, что маршрут до Санкт-Петербурга по-прежнему является частью сети полетов.

Ранее Росавиация опубликовала график вывозных рейсов до 21 апреля. Так, в ближайшее время планируется вывезти россиян из Индии, Японии и Таиланда.

Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU, JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Читать подробнее

Теги: новости РБК, самолеты, Брюссель, Москва, авиация
Материалы по теме
Нетаньяху приостановил полеты в Израиль
Общество
Росавиация опровергла данные о предложении ограничить полеты по России
Общество
«Победа» приостановит все полеты
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter