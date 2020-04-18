Пандемия коронавируса , 18 апр, 18:43
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Brussels Airlines объяснила отмену рейсов в Москву
Авиакомпания Brussels Airlines отменила рейсы из Брюсселя в Москву до марта 2021 года из-за кризиса, вызванного коронавирусом. Об этом РБК сообщили в пресс-службе авиакомпании.
«Из-за коронавирусного кризиса и вызванного им низкого спроса на поездки Brussels Airlines действительно приняла решение прекратить полеты по восьми направлениям до марта 2021 года. Одним из таких направлений является Шереметьево», — сообщили в компании.
Также представитель компании сообщил, что маршрут до Санкт-Петербурга по-прежнему является частью сети полетов.
Ранее Росавиация опубликовала график вывозных рейсов до 21 апреля. Так, в ближайшее время планируется вывезти россиян из Индии, Японии и Таиланда.
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Источник: JHU, JHU,
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Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом