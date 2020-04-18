В Саратовской области при пожаре в бане погибли двое взрослых и ребенок

В Саратовской области при пожаре в бане в СНТ «Дружба» погибли трое человек, один из них ребенок. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС по области.

«Обнаружены трое погибших (в том числе один ребенок 2014 года рождения)», — говорится в сообщении. Пожар вспыхнул в районе поселка Расловка-2, железнодорожной станции 259 км.

Следственно-оперативная группа выясняет обстоятельства случившегося. Работает испытательная пожарная лаборатория.

Пожар вспыхнул ночью с 17 на 18 апреля, сообщили региональному агентству «Свободные новости» в Центре медицины катастроф Саратовской области. Среди умерших взрослых 53-летний мужчина и 72-летняя женщина, ребенку было пять лет.