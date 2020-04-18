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В Саратовской области при пожаре в бане погибли двое взрослых и ребенок

В Саратовской области при пожаре в бане в СНТ «Дружба» погибли трое человек, один из них ребенок. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС по области.

«Обнаружены трое погибших (в том числе один ребенок 2014 года рождения)», — говорится в сообщении. Пожар вспыхнул в районе поселка Расловка-2, железнодорожной станции 259 км.

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Следственно-оперативная группа выясняет обстоятельства случившегося. Работает испытательная пожарная лаборатория.

Пожар вспыхнул ночью с 17 на 18 апреля, сообщили региональному агентству «Свободные новости» в Центре медицины катастроф Саратовской области. Среди умерших взрослых 53-летний мужчина и 72-летняя женщина, ребенку было пять лет.

В пресс-службе управления МЧС по Саратовской области журналистам агентства уточнили, что сгоревшая баня находилась на первом этаже двухэтажного дачного строения, над баней располагались жилые комнаты.

Теги: Саратовская область, пожар, МЧС
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