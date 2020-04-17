В Ярославской области при пожаре в жилом доме погиб мэр Данилова

Фото: СК РФ

В Ярославской области при пожаре в собственном доме погибли мэр города Данилова Иван Свечушкин и его жена, передает региональный портал «ЯРНОВОСТИ» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Ярославской области. О смерти мэра Данилова сообщил также губернатор региона Дмитрий Миронов на своей странице в Facebook.

По данным МЧС, пожар в доме главы городской администрации на улице Луговой вспыхнул в ночь с 16 на 17 апреля. «Мы рассматриваем все версии, так как строение сильно повреждено», — сказал журналистам начальник пресс-службы регионального МЧС Михаил Зверев. По его словам, предварительная версия произошедшего — электротехнические неполадки.

Мэр Данилова находился, по информации «ЯРНОВОСТИ», в отпуске до 27 апреля. Теперь обязанности главы города будет исполнять его заместитель Марина Смирнова.

На сайте СУ СК по Ярославской области сообщается о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). В сообщении уточняется, что прошедшей ночью загорелся частный дом на улице Луговой города Данилова.