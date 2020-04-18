За сутки из инфекционной больницы в Коммунарке выписали 74 человека

За прошедшие сутки из инфекционной больницы в Коммунарке, где проходят лечение пациенты с COVID-19, выписали 74 пациента. Об этом сообщил главный врач медучреждения Денис Проценко на своей странице в Facebook.

Сейчас в больнице находятся 457 человек, из которых у 455 диагностировали пневмонию. Коронавирус подтвердили у 341 человека.

В реанимации лежат 42 пациента, 23 из них подключены к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ), уточнил Проценко.

За сутки в больницу поступили 37 новых пациентов.