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Пандемия коронавируса ,  
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За сутки из инфекционной больницы в Коммунарке выписали 74 человека

За прошедшие сутки из инфекционной больницы в Коммунарке, где проходят лечение пациенты с COVID-19, выписали 74 пациента. Об этом  сообщил главный врач медучреждения Денис Проценко на своей странице в Facebook.

Сейчас в больнице находятся 457 человек, из которых у 455 диагностировали пневмонию. Коронавирус подтвердили у 341 человека.

В реанимации лежат 42 пациента, 23 из них подключены к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ), уточнил Проценко.

За сутки в больницу поступили 37 новых пациентов. 

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Накануне Проценко сообщал о приеме в больницу в Коммунарке 64 новых пациентов. Всего лечение в больнице проходил 501 человек, у 351 из которых подтвердили коронавирус.

По последним данным оперативного штаба, всего в России коронавирусом заразились более 32 тыс. человек. Наибольшее число подтвержденных случаев - 18,1 тыс. -  зарегистрировано в Москве. 

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Источник: JHU, JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: больница, коронавирус
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