Два человека погибли при пожаре в жилом доме в Серпухове

Два человека погибли в результате пожара в жилом доме в подмосковном Серпухове, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

По данным ведомства, о пожаре сообщили в 23:30 мск в пятницу. Огонь вспыхнул в квартире на четвертом этаже по адресу улица Форсса, дом 4. В результате квартира выгорела на площади 20 кв. м, горели личные вещи и мебель.

Пожарные подразделения вывели по лестничным маршам четырех человек. Одного из них госпитализировали в городскую больницу им. Семашко, троих осмотрели амбулаторно.

По данным ГУ МЧС по Московской области, в 00:30 возгорание было локализовано, в 01.38 пожар ликвидировали. В его тушении участвовали 24 человека и восемь единиц техники.

Ранее в Ярославской области при пожаре в собственном доме погибли мэр города Данилова Иван Свечушкин и его жена. По предварительной версии, возгорание произошло из-за электротехнических неполадок. В то же время в региональном МЧС отметили, что рассматривают все версии произошедшего, так как строение было сильно повреждено.