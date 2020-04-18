Трамп пообещал выделить на поддержку фермеров $19 млрд

Власти США направят на поддержку сельского хозяйства $19 млрд для преодоления последствий, вызванных пандемией коронавируса. Об этом на брифинге в Белом доме сообщил президент США Дональд Трамп.

Программу помощи фермерам и владельцам ранчо, которые пострадали от последствий распространения инфекции, реализует Министерство сельского хозяйства страны. Она будет включать в себя прямые выплаты фермерам, а также закупки мяса и молочной и сельхозпродукции для предоставления нуждающимся людям.

Помимо этого, в июле ведомству выделят дополнительные $14 млрд для помощи фермерам и ранчо, добавил он.

Как отмечает CNBC, в стране закрылись несколько заводов по производству мяса из-за того, что рабочие заразились коронавирусной инфекцией или умерли от последствий заболевания. В частности, крупнейший в мире переработчик свинины Smithfield Foods объявил о закрытии завода в США из-за ряда случаев заражения COVID-19 среди сотрудников.

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