В Ингушетии начались поиски пропавшей четырехлетней девочки

Четырехлетняя девочка пропала вечером в пятницу в селе Нестеровском в Сунженском районе Ингушетии, ее ищут спасатели, сотрудники полиции и местные жители, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС по республике.

Информация о том, что пропал ребенок 2016 года рождения, поступила в 22:05 мск, сообщили в ведомстве. На место выехали более 30 человек, в том числе спасатели МЧС по региону, сотрудники РОВД и работники администрации села.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию сельского поселения, родственники девочки начали поиски около 19:00. К ним присоединились жители населенных пунктов Сунженского, а также других районов. «Все прочесывают местность и ищут девочку», — отметил представитель администрации.

«РИА Новости» со ссылкой на региональное ГУ МЧС передает, что по состоянию на 01.30 мск ребенка не нашли.

В феврале в Санкт-Петербурге нашли восьмилетнюю девочку, которая ранее ушла из дома и пропала. Ее обнаружили в торгово-развлекательном комплексе и передали родителям. В МВД сообщили, что противоправных действий в отношении ребенка не совершалось.