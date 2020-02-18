Общество , 18 фев, 01:42
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Пропавшую в Петербурге восьмилетнюю девочку нашли в торговом центре
Восьмилетнюю девочку, которая ушла из дома утром 17 февраля и пропала, нашли в торговом центре, сообщили в региональном управлении МВД, передает ТАСС.
Ребенка обнаружили в торгово-развлекательном комплексе на Балканской площади и передали родителям. «Противоправных действий в отношении девочки не совершалось», — сообщили в МВД.
После того как девочка ушла из дома на Южном шоссе и к вечеру не вернулась, ее начали искать полицейские и волонтеры. Как сообщали ТАСС в МВД, ребенок до пропажи мог поссориться с родителями, но до этого сам надолго из дома не уходил.