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Пандемия коронавируса ,  
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Несколько сотрудников ОАК заразились коронавирусом

Несколько сотрудников Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) заразились коронавирусом, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу корпорации.

«У нескольких сотрудников компаний Группы ОАК действительно диагностирован COVID-19. Случаи касаются московских площадок», — рассказали в пресс-службе ОАК. Там добавили, что московские сотрудники корпорации в период введенных ограничений в основном работают дистанционно.

Как сообщили в ОАК, дополнительные карантинные меры ввели только в отношении тех сотрудников, которые контактировали с теми, у кого подтвердился коронавирус. Для них компания за свой счет организует комплексную диагностику.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

За последние сутки количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России увеличилось на 4070. Таким образом, общее число заразившихся в стране превысило 32 тыс. человек. С момента обнаружения заболевания на территории России скончались 273 пациента с диагностированным COVID-19.

Теги: коронавирус, оак
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