Депутат Мосгордумы сообщил об улучшении состояния Надежды Бабкиной

Надежда Бабкина (Фото: Антон Кардашов / АГН «Москва»)

Состояние народной артистки РСФСР Надежды Бабкиной улучшилось, сообщил РБК депутат Мосгордумы Евгений Герасимов.

«Ее состояние улучшилось, она в сознании уже несколько дней, все возможное сейчас для нее делается врачами и близкими. Медики просят не комментировать ее состояние сейчас подробно, но они пристально следят за ней. Просто надо подождать», — заявил он.

В начале апреля стало известно, что Бабкина почувствовала себя плохо, после чего ее доставили в одну из столичных клиник, где у нее была диагностирована двусторонняя пневмония. Источники «Московского комсомольца» заявляли, что картина болезни артистки была «абсолютно коронавирусная», хотя два теста на COVID-19 показали отрицательный результат. Издание сообщало, что артистку ввели в медикаментозную кому.

Представитель артистки Александр Велор 7 апреля подтвердил, что Бабкина находится в стационаре с диагнозом пневмония, коронавирус у нее не выявили.