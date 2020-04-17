На Кубани продлили карантин из-за коронавируса до конца апреля

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В Краснодарском крае из-за увеличения количества зараженных коронавирусом режим карантина продлили до 30 апреля. Об этом сообщается на сайте администрации края.

«Я принял решение продлить карантин в крае до 30 апреля. Это вынужденная мера», — сказал губернатор Вениамин Кондратьев. По его словам, регион не может почти три недели провести в карантине, а потом «обрушить тот результат, который уже есть».

Он уточнил, что на Кубани эпидемия еще не достигла своего пика и решение принято после обсуждения с ведущими инфекционистами.

Сейчас регион, как уточняет администрация края, занимает восьмое место в России по статистике заболеваемости.