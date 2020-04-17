Путин и Макрон обсудили меры по борьбе с коронавирусом

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном. Они обсудили меры по борьбе с распространением коронавируса, сообщается на сайте Кремля.

Разговор состоялся по инициативе французской стороны. Путин и Макрон поговорили о мерах, которые предпринимаются в России и Франции, в том числе по минимизации негативных последствий ситуации с вирусом для общества и экономики. Макрон также поблагодарил Путина за помощь в возвращении французских граждан на родину.

Лидеры двух стран также обсудили другие темы. В частности, лидеры затронули тему урегулирования внутриукраинского конфликта, отмечает Кремль.

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