Обматеривший мэра Новокузнецка мужчина оштрафован на 2 тыс. руб.

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Полиция оштрафовала на 2 тыс. руб. жителя Новокузнецка, нецензурно обругавшего накануне мэра города, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.



«Сотрудники полиции установили личность правонарушителя, им оказался 25-летний местный житель. В отношении него составили два протокола: один — за мелкое хулиганство и второй — за невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности. Собранные материалы были переданы в суд, который назначил наказание в виде штрафа в размере 2 тыс. руб. и административного ареста на двое суток», — заявили там.

15 апреля у мэра города Сергея Кузнецова случился конфликт с местным жителем на спортивной площадке. Мэр сделал замечание молодому человеку за то, что тот не соблюдал меры самоизоляции и тренировался в общественном месте, после чего спортсмен позволил себе несколько нецензурных выражений в адрес градоначальника.

