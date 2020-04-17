Госдума смягчила требования к госзакупкам из-за коронавируса

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Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, который смягчает требования к госзакупкам в 2020 году. О принятии законопроекта сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Первоначально проект касался только военных госзакупок, но позже его вернули во второе чтение с внесением поправок из-за ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. После одобрения поправок документ приняли во втором и третьем чтениях.

Законопроект увеличивает в том числе с 300 тыс. до 600 тыс. руб. максимальную сумму закупки у единственного поставщика. Кроме того, годовой объем закупок увеличивается с 5 до 10%.

Согласно поправкам теперь «размер обеспечения гарантийных обязательств не может превышать 10% от начальной (максимальной) цены контракта». Размер аванса, согласно принятым изменениям, может превышать размер обеспечения по контракту при условии его казначейского сопровождения. Размер обеспечения контракта при этом уменьшается и исчисляется от начальной цены контракта, уменьшенной на размер такого аванса.