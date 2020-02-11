Участница Pussy Riot сообщила о своем задержании в Петербурге

Участница панк-группы Pussy Riot Надежда Толоконникова сообщила о своем задержании в Санкт-Петербурге. Об этом она написала в аккаунте в Twitter.

По ее словам, всего правоохранители задержали 13 человек во время фотосессии. Она рассказала, что их повезли в отдел полиции № 16.

Активист Pussy Riot и издатель «Медиазоны» Петр Верзилов написал в своем аккаунте в Twitter, что полицейские задержали людей в художественной студии, где проходила фотосессия. По его словам, правоохранители заявили, что они находятся в помещении без оснований. Он также опубликовал видео из студии.