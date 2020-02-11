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Участница Pussy Riot сообщила о своем задержании в Петербурге

Участница панк-группы Pussy Riot Надежда Толоконникова сообщила о своем задержании в Санкт-Петербурге. Об этом она написала в аккаунте в Twitter.

По ее словам, всего правоохранители задержали 13 человек во время фотосессии. Она рассказала, что их повезли в отдел полиции № 16.

Активист Pussy Riot и издатель «Медиазоны» Петр Верзилов написал в своем аккаунте в Twitter, что полицейские задержали людей в художественной студии, где проходила фотосессия. По его словам, правоохранители заявили, что они находятся в помещении без оснований. Он также опубликовал видео из студии.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МВД России по Санкт-Петербургу.

9 февраля Толоконникова сообщила «Медиазоне», что полицейские сорвали съемки клипа Pussy Riot в киностудии «Ленфильм». «Они зашли сначала, чтобы взять объяснение о том, что «пропаганды гомосексуализма и экстремизма» у нас тут не будет», — сказала она. Толоконникова отмечала, что затем правоохранители отправились к руководству киностудии, и через полчаса в здании выключили свет.

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Группа Pussy Riot проводит выступления в общественных местах и на публичных мероприятиях. Ее участницы стали известны после того, как в 2012 году провели так называемый панк-молебен в храме Христа Спасителя. Надежду Толоконникову и Марию Алехину приговорили к тюремным срокам, однако в 2013 году их освободили по амнистии.

Теги: Pussy Riot, задержание, Санкт-Петербург
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